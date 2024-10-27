ولي عهد الشارقة وسلطان بن أحمد يعزيان في وفاة عبدالله بن معضد الكتبي

ابوظبي - سيف اليزيد - الذيد (وام)

قدم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له، عبدالله بن معضد بن هويدن الكتبي.

وأعرب سموه لدى زيارته مجلس العزاء في مدينة الذيد عن صادق مواساته لذوي الفقيد، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سمو ولي عهد الشارقة، الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، وعدد من المسؤولين، وأعيان المنطقة.

كما قدم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له، عبدالله بن معضد بن هويدن الكتبي.

وأعرب سموه لدى زيارته مجلس العزاء في مدينة الذيد، عن خالص تعازيه لذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.