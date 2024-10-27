الامارات | طلبة يبتكرون تطبيقاً بديلاً لكاميرات قاع العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر خمسة طلاب بكلية الهندسة، جامعة عجمان، تطبيقاً ذكياً Ocular Sky بديلاً لكاميرات قاع العين التقليدية، يشخص الصور الملتقطة للعين بدقة، ويعمل على أي هاتف ذكي، حيث تُستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة مسبقاً لتشخيص الصور الملتقطة للعين بدقة، ويستخدم التطبيق عن طريق تثبيت الهاتف الذكي على أداة مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، مزودة بأنبوب يضمن تركيزاً دقيقاً على منطقة العين.

وأوضح الطلبة: حسام حمود، ومحمد يمان العارف، ومحمد حمود، وميار الجبولي، ووسام شهيب، أنه بمجرد تثبيت الجهاز على بُعد خمسة سنتمترات من عين المريض، يقوم أخصائي الرعاية الصحية بالتقاط الصورة. كما يقوم التطبيق تلقائياً بقص الصورة وتحميلها إلى السحابة لتحليلها الفوري وتقديم التشخيص.

وللحصول على صورة أكثر دقة ووضوحاً، يُوصى باستخدام قطرات توسيع الحدقة قبل الفحص.

وأضافوا أن Ocular Sky يقدم حلاً مبتكراً بديلاً لكاميرات قاع العين التقليدية، بكلفة إجمالية لا تتجاوز 750 درهماً، من خلال الاستفادة من الهواتف الذكية المتاحة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لافتين إلى أن ابتكارهم يتميز بقدرته على التشخيص المبكر لثلاثة أمراض عينية مختلفة، وسهولة الاستخدام، ويلغي الحاجة إلى المعدات الطبية باهظة الثمن، ما يجعله خياراً متاحاً لشريحة أكبر من الأفراد، وتأهلوا من خلاله إلى القائمة النهائية لجائزة جيمس دايسون العالمية.