الامارات | 50 ورشة تفاعلية لتنمية الطفولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في العاصمة أبوظبي فعاليات «معرض تنمية الطفولة المبكرة» في نسخته الثانية، تحت شعار «الاستكشاف يأخذك إلى أماكن جديدة»، للأسر والأطفال، وتستمر فعالياته خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري إلى الثاني من نوفمبر المقبل في حديقة «أم الإمارات»، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، الراعي الرسمي للمعرض.

ويعد المعرض الحدث الأكبر من نوعه في أبوظبي، إذ يتيح للأسر والأطفال فرصة الاستمتاع بأنشطة وبرامج تعليمية وترفيهية متنوعة، في أجواء من المرح والتعلم، تركز على صقل مهارات الأطفال، وتعزيز تطورهم البدني والذهني في مرحلة الطفولة المبكرة، والتي تشمل أكثر من 50 ورشة تفاعلية وترفيهية، ومجموعة واسعة من العروض المسرحية، وحزمة من الجلسات الحوارية وحلقات رواية القصص، وغيرها الكثير، إضافة إلى تخصيص فعاليات مبتكرة للأطفال أصحاب الهمم، وأنشطة تركز على اللغة العربية والثقافة الإماراتية.