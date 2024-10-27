الامارات | بوريل يدعو إلى إنهاء «مأساة غزة»       

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، باتخاذ إجراءات فورية من جانب زعماء العالم لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة. وانضم بوريل إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، في دعوته. وقال بوريل في بيان نشر في بروكسل: «من خلال التوقيع على اتفاقيات جنيف، يتحمل الموقّعون مسؤولية قانونية لضمان الالتزام بالقانون الدولي.. من واجبنا حماية المدنيين».