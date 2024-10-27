الامارات | لحماية اللثة.. انتبهوا إلى مواد معجون الأسنان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يوصي أطباء أسنان الأشخاص الذين يعانون مشكلات اللثة باستخدام معاجين الأسنان التي تحتوي على مواد فعالة تعمل على تهدئة اللثة الملتهبة وتعالج النزيف، مشددين على ضرورة العناية السليمة بالأسنان.

ووفق مجلة «تست» الصادرة عن هيئة اختبار السلع والمنتجات بألمانيا، فهذه المواد الفعالة هي سيترات الزنك وفلوريد القصدير وكلوريد القصدير، ويمكن العثور عليها تحت أسماء «سيترات الزنك» و«فلوريد الستانوس» و«كلوريد الستانوس».

كما حذرت المجلة الألمانية من استعمال معاجين الأسنان المحتوية على عامل التبييض المعروف باسم «ثاني أكسيد التيتانيوم»؛ إذ يُشتبه في أنه يلحق الضرر بالمادة الوراثية إذا تم ابتلاعه عند تنظيف الأسنان.