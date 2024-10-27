شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مران الأهلى الختامى والمؤتمر الصحفى لمباراة العين والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلي لخوض مباراته أمام العين الإماراتي في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن بطولة كأس الإنتركونتيننتال للأندية، والتي سيحضرها 52 ألف مشجع.

ويقام مران الأهلي الختامي السادسة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة، بينما يقام تدريب العين الإماراتي في الثامنة مساء نفس اليوم.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي لمدرب وأحد كباتن الأهلي في الخامسة والربع مساء الاثنين المقبل في المركز الإعلامي لاستاد القاهرة، بينما يقام المؤتمر الصحفي لمدرب وأحد كباتن العين في السابعة والربع مساء الاثنين باستا القاهرة أيضا.

ومن المقرر أن يسمح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من مران الأهلي وكذلك أول ربع ساعة من مران العين الإماراتي.