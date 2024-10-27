شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الدورة التدريبة لـ12 مدربا بالاتحاد المصرى للبادل استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتُمت اليوم السبت الدورة التدريبية لمدربي البادل تحت إشراف الاتحاد المصرى للبادل والتي استمرت لمدة 3 أيام والتي أقيمت بنادى وادى دجلة.

وشهدت الدورة التدريبية تواجد 12 مدربا لمعرفة قواعد وأساسيات لعبة البادل استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد تحت إشراف كل من: أحمد نظير المدير الفني للاتحاد المصرى للبادل وأسماء الحسينى مسئولة التدريب ونائب المدير التنفيذي وخالد الشافعى المدير التنفيذى للاتحاد.

ويبدأ الاتحاد المصرى للبادل استقبال طلبات الأندية التي ترغب في المشاركة ببطولة الدورى المصرى للبادل وتنظيم البطولة استعدادا لانطلاقها الفترة المقبلة.