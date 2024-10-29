وفاة الفنان حسن يوسف عن عمر ناهز 90 عاما

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - أعلنت الفنانة شمس البارودي، وفاة زوجها الفنان حسن يوسف صباح اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، عن عمر ناهز 90 عاما، ولم تكشف الأسرة حتى اللحظة عن تفاصيل تشييع جثمان الفقيد.

وأعلن محمد يوسف، وفاة شقيقه الفنان الكبير حسن يوسف، صباح اليوم الثلاثاء، حيث قال عبر حسابه على فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقى الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

وفاة الفنان القدير حسن يوسف جاءت بعد عام تقريبا من الحداد على وفاة ابنه الأصغر عبدالله، و10 شهور على إعلان اعتزاله التمثيل والتفرغ للعبادة.

مسيرة حسن يوسف

الفنان حسن يوسف أحد نجوم السينما المصرية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وشكل ثنائيا ذهبيا مع النجمة سعاد حسني للتعبير عن قضايا الجيل الجديد من الشباب وقتها.

اتجه حسن يوسف للإخراج في السبعينيات حيث أخرج عدة أفلام مثّل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي.

من أشهر الأعمال التي شارك فيها مثل فيلم الجبان والحب. كما قدم عدة أعمال تليفزيونية ومسرحية أشهرها دوره في مسلسل ليالي الحلمية ودوره في مسلسل إمام الدعاة عن قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وفي يناير 2024 أعلن حسن يوسف اعتزال التمثيل نهائيا، وأكد أن وفاة ابنه الراحل عبد الله أثرت عليه بشكل كبير.

وقال حسن يوسف خلال تصريحات لبرنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل: أنا الحمد لله بخير وكويس، وبعد وفاة ابني الغالي عبد الله أخدت القرار فورا؛ لأن الوجع اللي جوايا وجع الابن ربنا ما يكتبه على حد خلاني مقدرش أقدم أدوار اللي الناس اتعودت تشوفني فيها، وأنا لسه جوايا الوجع ده.

وأضاف حسن يوسف: مقدرش أقول غير الحمد لله، دلوقتي أنا مشغول بالقراءة ولو اتعرض عليّا عمل فني معنديش شرط غير إنه يكون ورق وأجر كويس إذا كان هيبقى فيه، لكن غير كده مفيش شهية للشغل، بعد وفاة ابني شفت إن التمثيل ملوش لازمة.

ووجه حسن يوسف رسالة إلى جمهوره قائلا: بشكرهم على تعاطفهم معايا وإنهم شاركوني على فقد ابني، ولحد دلوقتي بيجيلي تعازي وطول عمركم جنبي ومش مقصرين في تشجيعي وإذا كنت عملت أعمال كويسة فـ ده بفضل تشجيعكم ليّا.

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