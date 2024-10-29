أماني الجميل: وجود سمر ششة في جايبة العيد طمئني

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - عبرت الفنانة السعودية أماني الجميل، عن سعادته بتواجدها في فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي لهذا العام 2024، جاء ذلك على هامش الجلسة الحوارية التي جمعتها بابنتها الفنانة سمر ششة، والتي أدارتها زهرة رامي.

بذرة فنية

وقالت الفنانة أماني الجميل، انها لم تتوقع أن تصبح ممثلة في يوم من الأيام، رغم انتمائها لعائلة فنية منهم من يغني وآخرين يقومون بالتأليف لافتة طوال حياتها ومنذ طفولتها كانت تشارك في كافة الأنشطة الفنية بالمدرسة التي تتعلق بالتأليف المسرح ورغم ذلك لم تفكر في التمثيل.

ابنتي سبب دخولي عالم التمثيل

ونوهت الفنانة أماني الجميل، أن ابنتها الفنانة سمر ششة هي من شجعتها على خوض تجربة التمثيل، من خلال عمل مسرحي عرض في موسم الرياض، ووقتها قامت بعمل اختبارات " أوديشن"، وفي النهاية تم اختيارها بعد اجتيازها لتلك الاختبارات.

جايبة العيد عمل درامي جمع أماني الجميل وسمر ششة

وخلال حديثها تطرقت إلى مسلسل " جايبة العيد"، الذي جمعها ب ابنتها سمر ششة، قائلة عن تعاونها معاها " وجودها طمني".

وأشارت إلى أنها لم تتوقع أن تقدم دور الأم النرجسية والمتسلطة على أبنائها، مشيرة إلى أنها توقعت توجيه النقد لهذا العمل لتطرقه لمواضيع هامة وحساسة مثل الطلاق وحضانة الأطفال.

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