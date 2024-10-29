حسن يوسف .. رحلة سينمائية إمتدت لنصف قرن بين التمثيل والإخراج لـ"الشاب الشقي"

إكتشفه حسين رياض ودرس التمثيل بشكل أكاديمي

حسن يوسف وتجربة الإخراج السينمائي مع كبار الفنانين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، الفنان الكبيرصاحب العلامات الخاصة والمميزة في تاريخوالعربية، ويعد من أبرز نجوم زمن الفن الجميل حيث تعاون خلال مشواره الفني والسينمائي مع كبار الفنانين والمُخرجين.لمع إسم الفنان حسن يوسف بفترتي الخمسينيات والستينيات بشكل كبير حيث شارك بعدد كبير من الأفلام السينمائية في ذلك الوقت، وإشتهر بتجسيده لشخصية "الشاب الشقي" خفيف الظل، وتعد تلك الشخصية التي حقق نجاحًا كبيرًا بها هي الشخصية التي كسر من خلالها الفنان حسن يوسف ما كان مُعتاد في السينما المصرية من قبله عن شخصية الشاب فكان مُعبرًا بدرجة كبيرة عن الجيل الشاب بتلك الفنترة مما ساعد في نجاحه بشكل أكبر.وُلد الفنان حسن يوسف بمنطقة السيدة زينب في القاهرة 14 أبريل عام 1934، وإلتحق بالدراسة في كلية التجارة ولكنه عشق التمثيل والفن بدرجة كبيرة حتى قرر أن يلتحق بمعهد الفنون المسرحية والذي تخرج منه بفترة الخمسينيات.عقب تخرجه من معهد الفنون المسرحية عمل الفنان حسن يوسف لفترة كمشرف فني للمسرح المدرسي بمنطقة بنها التعليمية، وجاء إكتشافه الحقيقي على يد الفنان حسين رياض والذي رشحه للمُشاركة بفيلم "أنا حرة" كوجه جديد أمام الفنانة لبنى عبد العزيز والفنان شكري سرحان.طوال مسيرة فنية وسينمائية قاربت على النصف قرن أبدع الفنان حسن يوسف في تجسيد العديد من الشخصيات والنجاح بشكل كبير في السينما المصرية ليُصبح واحدًا من ابرز نجومها، وأحبه الجمهور وأحب تلقائيته في الأداء وخفة ظله والتي خلقت له شعبية كبيرة.لم يتوقف إبداع الفنان حسن يوسف عند حدود التمثيل فقط ولكنه خاض تجربة الإخراج السينمائي، حيث أخرج 9 أفلام سينمائية وجاء أول فيلم من إخراجه "ولد وبنت والشيطان" عام 1971 والذي جسد بطولته أمام نجلاء فتحي لينطلق عقب ذلك في مسيرته مع الإخراج السينمائي.وطوال الخمسة عشرة عامًا قدم الفنان حسن يوسف عددا من الأفلام السينمائية من إخراجه وهي "الجبان والحب، كفاني يا قلب، ليلة لا تنسى، الطيور المهاجرة، دموع بلا خطايا، القطط السمان، عصفور له أنياب"، وجاء أبرز تجربه الإخراجية هو تعاونه مع الفنان عادل إمام من خلال فيلم "إتنين على الطريق" عام 1984 والذي جسد بطولته عادل أدهم، شمس البارودي.رحل الفنان حسن يوسف بعد مسيرة فنية نجح من خلالها في أن يكتب إسمه بتاريخ الفن العربي، وسيظل حاضرًا بقلوب وعقول جماهيرة ومحبيه بكافة أنحاء الوطن العربي بأعماله الفنية المميزو سواء بالسينما أو الدراما التلفزيونية.

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