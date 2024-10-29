السعودية | “الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024” يختتم يومه الأول ببحث سبل الابتكار لخدمة المجتمع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

اختتمت اليوم ، أعمال اليوم الأول للملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024 في مدينة الرياض؛ الذي تنظّمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشعار “من الالتزام إلى التأثير”، بمشاركة أصحاب المعالي الوزراء، ونخبة من الرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص، والمتخصصين والخبراء الدوليين، وصُنّاع القرار في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات على الصعيديْن المحلي والدولي.

وتناول الملتقى، موضوعات حيوية تتعلق بدور المسؤولية الاجتماعية في تعزيز التنمية المستدامة، وافتُتح الملتقى بكلمة رئيسية لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ أكد فيها أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية، وتبع ذلك مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل؛ التي تناولت تجارب ناجحة من دول مختلفة، وسبل الابتكار في تنفيذ المبادرات الاجتماعية.

وشهد اليوم الأول للملتقى، عرض مجموعة من المشاريع الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، قدم فيها المشاركون أفكارًا مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة في المجتمعات، وخصصت فترات لمناقشة دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز المبادرات الاجتماعية، ودورها في استقطاب المواهب ورفع الأداء المالي للمنشآت.

يُذكر أن الملتقى يستمر على مدار يومين، ويهدف إلى تمكين صُنَّاع القرار في القطاع الخاص وممثلي الحكومات والمنظمات الإنمائية والخبراء في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة من الحوار ومناقشة التحديات وفرص التنمية، وتحفيز الابتكار، والإسهام في تشكيل مستقبل المسؤولية الاجتماعية على المستوى العالمي، وتحفيز التميّز والتنافسية للمشاركين، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وفتح آفاق للشراكات العالمية في هذا المجال، في إطار رؤية المملكة 2030؛ ووفق إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية والنهوض بالقطاع التنموي في المملكة.

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