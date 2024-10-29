العراق يتقدم بمذكرة احتجاج رسمية لانتهاك إسرائيل أجوائه وسيادته

القاهرة - كتب محمد نسيم - قدمت الحكومة العراقية، اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024، مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى مجلس الأمن الدولي، تضمّنت إدانة الانتهاك الصارخ الذي ارتكبته اسرائيل بخرق أجواءَ العراق وسيادته.

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن مذكرة الاحتجاج تضمّنت إدانة الانتهاك الصارخ الذي ارتكبته اسرائيل بخرق طائراتها أجواءَ العراق وسيادته، يوم 26 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأكد أن الحكومة العراقية تؤكد التزامها الثابت بسيادة العراق واستقلاله وحرمة أراضيه، وبأنها تعمل على مختلف الصعد لمواجهة هذه الانتهاكات، وتشدد على عدم السماح باستخدام الأجواء أو الأراضي العراقية للاعتداء على دول أخرى.

المصدر : وكالات