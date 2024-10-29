شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 290.5 ريال والان نبدء بالتفاصيل

سعر الذهب اليوم في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

أسعار الذهب اليوم

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في السعودية، 332 ريالا.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء في السعودية، 304.50 ريال.وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في السعودية إلى، 290.50 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في السعودية، 249 ريالا.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في السعودية، 193.75 ريال.وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء في السعودية إلى، 166 ريالا.وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية، 10328 ريالا.وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية، 2324.25 ريال.وارتفع الذهب عالميا في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2755.42 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 % إلى 2768.10 دولار.