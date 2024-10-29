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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 290.5 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء في السعودية، 304.50 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في السعودية، 249 ريالا.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في السعودية، 193.75 ريال.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء في السعودية إلى، 166 ريالا.
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية، 2324.25 ريال.
وارتفع الذهب عالميا في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2755.42 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 % إلى 2768.10 دولار.
سعر الذهب اليوم في السعوديةسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في السعودية، 332 ريالا.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء في السعودية، 304.50 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوموارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في السعودية إلى، 290.50 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في السعودية، 249 ريالا.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في السعودية، 193.75 ريال.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء في السعودية إلى، 166 ريالا.
أسعار الذهب اليوموسجل سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية، 10328 ريالا.
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية، 2324.25 ريال.
وارتفع الذهب عالميا في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2755.42 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 % إلى 2768.10 دولار.