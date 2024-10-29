الاقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 290.5 ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في .. عيار 21 يسجل 290.5 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في السعودية، 332 ريالا.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء في السعودية، 304.50 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في السعودية إلى، 290.50 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في السعودية، 249 ريالا.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في السعودية، 193.75 ريال.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء في السعودية إلى، 166 ريالا.

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية، 10328 ريالا.
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية، 2324.25 ريال.

وارتفع الذهب عالميا في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2755.42 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 % إلى 2768.10 دولار.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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