بدء فعاليات الجلسة الحوارية التي تجمع سمر ششة وأماني الجميل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - افتتح مهرجان الجونة السينمائي فعاليات اليوم السادس من دورته السابعة، بحلقة نقاشية خاصة للفنانتين السعوديتين سمر ششة وأماني الجميل وتديرها زهرة رامي.

الحلقة النقاشية بدأت فعاليتها منذ قليل على مسرح " سيني جونة"، وذلك بحضور عدد من النجوم منهم الفنانة فدوى عابد.

آخر المشاركات الفنية ل سمر ششة

وشاركت الفنانة سمر ششة مؤخرا في فيلم " إلى إبني"، والذي دارت أحداثه حول (فيصل) المواطن البريطاني من أصل سعودي، والذي يعيش في (لندن) مع ابنه (آدم)، وبعد سنوات من وفاة زوجته، يقرر (فيصل) ترك عمله والعودة إلى المملكة السعودية رفقة ابنه، فتمثل العودة صدامًا بين (فيصل) ووالده الذي كان يرفض سفره بالماضي.

وشاركها بطولة العمل عدد آخر من النجوم منهم الفنان ظافر العابدين والذي تولى عملية تأليف وإخراج الفيلم أيضا، والفنان إبراهيم الحساوي، وآيدا القصي، وخيرية نظمي، وسارة اليافعي.

ومن قبل شاركت سمر ششة في فيلم آخر بعنوان " أمس بعد بكرة"، وظهرت خلال أحداثه بشخصية " سناء ماضي"، ودارت قصة الفيلم في إطار من الفانتازيا حول شقيقان يجدان بابًا قديمًا يعيدهما بالزمن إلى الماضي، لوقت كان والدهما المتوفى على قيد الحياة، لكن وفي محاولاتهما للتواصل معه، يعلقان في الماضي، وتتوالى الأحداث.

وشارك في بطولة العمل عدد آخر من الممثلين وهم لنا قمصاني، أحمد الصدام، إسماعيل الحسن، نايف الظفيري وآخرين والعمل من إخراج عبد الغني الصائغ ومن تأليف عمر اشمعني.

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