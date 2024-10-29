شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض خسائر «كيان السعودية» إلى 296.16 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت خسائر شركة كيان السعودية للبتروكيماويات في الربع الثالث من 2024 بنسبة 34% إلى 296.16 مليون ريال، مقابل خسائر بـ448.97 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض صافي الخسارة للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات على الرغم من ارتفاع متوسط أسعار اللقيم.

ويعود سبب ارتفاع صافي الخسارة للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق لاشتمال نتائج الربع الثاني على تحصيل مبلغ من التأمين بمقدار 130 مليون ريال حسب ما تم الإشارة اليه في نتائج الربع الثاني وكذلك بسبب ارتفاع متوسط أسعار اللقيم على الرغم من ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات وارتفاع الكميات المباعة.

وبحسب البيان، يعود سبب انخفاض صافي الخسارة للفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى تحصيل مبلغ من التأمين بمقدار 178 مليون ريال على الرغم من ارتفاع متوسط أسعار اللقيم.