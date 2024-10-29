سبب وفاة الفنان حسن يوسف.. الحزن وأمراض الشيخوخة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - أكدت الفنانة المعتزلة شمس البارودي أن وفاة زوجها الفنان القدير حسن يوسف صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 90 عاما، طبيعية، وأشارت إلى معاناته في الفترة الأخيرة من أمراض الشيخوخة والحزن الشديد على وفاة ابنه الأصغر عبدالله.

أضافت في تصريحات صحفية أن حالة حسن يوسف الصحية في الأيام الأخيرة كانت متقلبة، فأحيانا يبدو بصحة جيدة، وأحيانا أخرى يعاني من أمراض الشيخوخة، ولكنه بكل الأوقات كان حزينا خاصة بعد مرور الذكرى الأولى لوفاة ابنه الأصغر عبدالله في شهر يوليو الماضي.

شمس البارودي أعلنت اعتزال حسن يوسف نهائيا

وسبق أن كشفت شمس البارودي، عن اعتزال زوجها حسن يوسف التمثيل نهائيا حزنا على ابنه الذي توفى في شهر يوليو من العام الماضي 2023 متأثرا بإسفسكيا الغرق، وقالت أن يوسف قرر التفرغ للعبادة.

شمس البارودي كانت حريصة طوال الأيام الماضية على التصدي للشائعات المتداولة حول تدهور الحالة الصحية لزوجها حسن يوسف، والتي انتشرت عقب اعتذاره عن عدم المشاركة في أكثر من عمل فني، وأكدت شمس أن زوجها بحالة صحية جيدة، واعتذاره عن المشاركة في الأعمال الفنية جاء بسبب قراره اعتزال التمثيل، وأشارت إلى أن حسن يوسف غير قادر على تجاوز محنة وفاة ابنه الأصغر عبدالله، ويعكف أغلب الوقت على قراءة القرآن والعبادة والدعاء للفقيد.

تفاصيل وفاة عبدالله حسن يوسف

وكان نجل الفنان حسن يوسف، واسمه عبد الله، وعمره 35 سنة، قد تعرض لإسفكسيا الغرق بقرية سياحية بمنطقة الساحل الشمالي أثناء السباحة في عطلة الصيف الماضي، وعثر على جثمانه أمام الشاطيء، وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين بمطروح، وتحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة بمحافظة مطروح.

حسن يوسف ظهر في حالة صدمة شديدة

وأقيمت مراسم الصلاة على جثمان الفقيد في القاهرة وظهر الفنان حسن يوسف، في حالة صدمة كبيرة بجوار نعش ابنه الأصغر عبدالله، وظل يقول لمرافقيه: ابني كان بينزل سباقات النيل ويعوم.. ويغرق في مترين طب إزاي؟.

وحاول الجميع تهدئته، والتحدث معه هو وزوجته شمس التي لم تتوقف أعينها عن البكاء لحظة خلال تشيع الجثمان إلى مثواه الأخير، كما حاولت الابتعاد عن الكاميرات والأحاديث الصحفية.

شمس البارودي تنعي ابنها الأصغر

ونعت شمس البارودي ابنها الأصغر عبدالله حسن يوسف، وقالت في أول تعليق لها أن الفقيد كان زاهدا وحنونا وكأن الله يعده للموت مبكرا، ودعت المولى عز وجل أن يلهما وزوجها الفنان حسن يوسف الصبر.

وكتبت شمس البارودي عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع انستغرام: روح قلبي ومهجة روحي في حضن أرحم الراحمين أسأله أن يكرمه ويسعده ويفرح قلبه النقي التقي بكل ما حرم منه في دار الابتلاء، أسأله سبحانه أن يسكنه أعلى جنات الخلد مع الصديقين والشهداء والصالحين.

وتابعت: أسأله أن تزوجه من الحور العين فأنت أعلم يا الله أنه يستحقها الطيب الحنون الكريم صاحب البصيرة الثاقبة من طفولته وكأنه سبحانه كان يعده لهذا اللقاء، يارب اربط على قلبي وأبيه فقد حمدنا واسترجعنا وسلمنا أمرنا للحي الذي لا يموت، فإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم الحقنا به في جنتك مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

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