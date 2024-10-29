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بايدن يدلي بصوته في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

أدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، بصوته في التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية.

وكان البيت الأبيض قال، في وقت سابق، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيدلي بصوته في التصويت المبكر بالانتخابات الرئاسية اليوم الاثنين، وفقا لوكالة رويترز.

ويستطيع الكثير من الأمريكيين الإدلاء بأصواتهم قبيل يوم الانتخابات في الخامس من نوفمبر.

وانسحب بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية هذا العام، ويخوض الانتخابات الآن مرشح الحزب الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب في مواجهة كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس.

ووصف بايدن الأربعاء الماضي ترامب بأنه يمثل تهديدا للديمقراطية ويتعين إيقافه “سياسيا”، فيما أشار إلى أن زعماء العالم “مرعوبون” مما يمكن أن تفعله عودته إلى البيت الأبيض بالنسبة لـ”الحكم الديمقراطي” في جميع أنحاء العالم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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