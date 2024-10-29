3 نصائح لتفادي فرك العين وحماية القرنية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أوصى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون باتباع 3 نصائح طبية هامة لتجنب فرك العين، بهدف الحفاظ على صحة العيون والوقاية من مضاعفات قد تؤثر على القرنية، وتتضمن هذه التوصيات زيارة طبيب العيون لتحديد السبب وراء الحكة أو التهيج وتلقي العلاج المناسب.

ونصح المستشفى باستخدام قطرات العين المرطبة بانتظام لترطيب العين وتجنب الشعور بالجفاف الذي قد يدفع الشخص إلى فرك عينيه، وللحد من الانتفاخ أو التهيج، يُفضل أيضًا استخدام كمادات باردة توضع على الأجفان، مما يساعد على تهدئة العين بشكل طبيعي.

إلى جانب هذه التوصيات، أشارت وزارة الصحة في وقت سابق إلى أهمية تجنب فرك العين لدى المصابين بالقرنية المخروطية، حيث قد يؤدي الفرك المتكرر إلى إتلاف أنسجة القرنية الرقيقة وتفاقم الأعراض، وبيّنت أن فرك العين المستمر يمكن أن يزيد من حدة المشكلة، ويؤدي إلى زيادة ضعف النظر وتفاقم التشوهات البصرية.

في حالة الشعور بحكة مستمرة أو أي أعراض غير طبيعية في العين، ينصح الخبراء بضرورة مراجعة الطبيب المتخصص، فقد تكون هذه الأعراض علامة على وجود مشاكل تحتاج إلى تدخل طبي مبكر، مثل الحساسية أو التهاب العين، والذي يمكن معالجته بشكل فعّال عند التشخيص المبكر.

تُعد العناية بصحة العين أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في ظل العوامل البيئية التي قد تزيد من جفاف العين وتهيّجها، مثل التعرّض الطويل للشاشات أو الهواء الجاف، لذلك يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على صحة العين والابتعاد عن العادات الضارة مثل فرك العين المفرط.

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