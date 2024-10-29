شكرا لقرائتكم خبر عن ما مدة صلاحية اللحوم المجمدة في الفريزر.. وكيفية إذابتها بأمان والان مع تفاصيل الخبر

عندما يتعلق الأمر بصلاحية لحوم الدواجن، فهناك عوامل يجب مراعاتها، بالإضافة إلى أن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لضمان أن تكون اللحوم التي تتناولها آمنة للاستخدام وفقا لموقع usa today.

ما مدة صلاحية اللحوم المجمدة في الفريزر؟

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يمكن أن تدوم اللحوم المقطعة إلى شرائح واللحوم المفرغة من الهواء في الفريزر لمدة تصل إلى شهر إلى شهرين حيث يعتمد هذا الإطار الزمني على ما إذا تم تخزين اللحوم بشكل صحيح، كما يجب تخزين اللحوم في الفريزر عند درجة حرارة 0 درجة فهرنهايت.

إذابة اللحوم خلال فترة تتراوح من شهر إلى شهرين، حيث ستضمن أنه عند إذابتها، ستكون قوامها أقرب ما يكون إلى الطازج قدر الإمكان.

كيفية إذابة اللحوم المجمدة بأمان

حسب التقرير فإن الطريقة الأكثر أمانًا لإذابة اللحوم المجمدة هي تركها تذوب في الثلاجة لمدة 24 ساعة، ويجب تخزين اللحوم المجمدة دائمًا في الثلاجة عند درجة حرارة 40 درجة فهرنهايت أو أقل، كما أنه لا ينبغي أبدًا إذابة اللحوم المجمدة، أو أي نوع من أنواع اللحوم، عن طريق تركها على طاولة المطبخ لتذوب.

إذا تم ترك اللحوم لتذوب على المنضدة، فإنها ستصل إلى نطاق درجة حرارة يسمح للبكتيريا بالتكاثر، ولهذا السبب، يجب التأكد من أنه عندما نقوم بتذويب الأشياء، يجب أن تكون في بيئة باردة للحفاظ على نمو البكتيريا عند أدنى حد ممكن.

ما مدة صلاحية اللحوم المجمدة؟

إذا تم تقطيع اللحم من على المنضدة، فاستهلكه في غضون ثلاثة إلى خمسة أيام، وفقًا لتوصيات وزارة الزراعة الأمريكية، ستستمر اللحوم المعلبة المفرغة من الهواء لفترة أطول قليلاً في الثلاجة إذا ظلت العبوة مغلقة، ويجب استهلاك العبوات غير المفتوحة في غضون 10 إلى 14 يومًا، ولكن بمجرد فتح العبوات، تناول اللحم في غضون ثلاثة إلى خمسة أيام.

تخلص من لحوم الدواجن إذا كانت مفتوحة لأكثر من خمسة أيام أو إذا تجاوز تاريخ انتهاء صلاحيتها. بالإضافة إلى ذلك، إذا لاحظت أي تغيرات في رائحة اللحوم أو مظهرها (مثل تغير اللون أو وجود طبقة لزجة أو عفن)، فلا تتناول اللحوم.