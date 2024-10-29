شكرا لقرائتكم خبر عن مديريات التعليم تشدد على تفعيل الغياب ومحاسبة المتغيبين عن الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

وجهت المديريات التعليمية المدارس بأهمية تفعيل الغياب وحضور الطلاب يومياً مع التشديد على أهمية محاسبة المتغيبين عن الدراسة الذين تجاوزوا نسب الغياب المقررة قانونا دون عذر قانونى.

ووجهت الوزارة، بالتطبيق الحازم للقرارات المنظمة للتقييمات وأعمال السنة؛ كما وجه بالمتابعة المستمرة للحضور والانضباط، كما شددت على أهمية على تطبيق لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى، وذلك لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية المناسبة، وخلق بيئة مدرسية آمنة.

ووفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التقييم الاسبوعي للصف الثاني الثانوي، والتقييم الاسبوعي، والتقييم الأسبوعى للصف الثاني الاعدادي، بجانب التقييم الاسبوعي للصف الاول الاعدادي، والتقييم الاسبوعي للصف الاول الثانوي، على بوابة التعليم الالكترونيه بموقع وزارة التربية والتعليم التقييم، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لمعرفة أسئلة وموضوعات التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية والإداءات الصفية https://moe.gov.eg/elearningenterypage/