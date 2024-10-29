شكرا لقرائتكم خبر عن «ثمار القابضة» تتكبد خسائر بـ4.3 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر شركة ثمار التنمية القابضة في الربع الثالث من 2024 بنسبة 459.5% إلى 4.332 مليون ريال، مقابل خسائر بـ774.245 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودي يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وارتفاع مصروف أثر تعديل التدفقات النقدية للالتزامات المالية، وانخفاض الإيرادات الأخرى.ويعود سبب انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: انخفاض المصروفات العمومية والإدارية، وبالرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى.وبحسب البيان، يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع مصروفات عمومية وإدارية، وارتفاع مصروف أثر تعديل التدفقات النقدية للالتزامات المالية، بالرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى.