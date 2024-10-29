الاقتصاد

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في «نت وركرس للخدمات»

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في «نت وركرس للخدمات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة نت وركرس للخدمات، أمس، بناءِ على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الجديدة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبدأ أعمال اللجنة من تاريخ 04/ 11/ 2024م، وتنتهي بتاريخ 13/ 10/ 2025م.
وتتشكل اللجنة من م. الوليد الدريعان رئيسا، وعضوية كل من: م. أسامة السابق، ود. عبدالله الشهري.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا