شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في «نت وركرس للخدمات» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة نت وركرس السعودية للخدمات، أمس، بناءِ على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الجديدة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبدأ أعمال اللجنة من تاريخ 04/ 11/ 2024م، وتنتهي بتاريخ 13/ 10/ 2025م.
وتتشكل اللجنة من م. الوليد الدريعان رئيسا، وعضوية كل من: م. أسامة السابق، ود. عبدالله الشهري.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبدأ أعمال اللجنة من تاريخ 04/ 11/ 2024م، وتنتهي بتاريخ 13/ 10/ 2025م.
وتتشكل اللجنة من م. الوليد الدريعان رئيسا، وعضوية كل من: م. أسامة السابق، ود. عبدالله الشهري.