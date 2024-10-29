شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «زين السعودية» تقفز إلى 150 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) في الربع الثالث من 2024 بنسبة 114.3% إلى 150 مليون ريال، مقابل 70 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع الربح الإجمالي للشركة بمقدار 232 مليون ريال (15.7%) نتيجة عكس ضريبة استقطاع على الحركة الدولية بقيمة 157 مليون ريال.

وفي المقابل، زادت أيضًا المصاريف التشغيلية بمقدار 33 مليون ريال (5%)، كما ارتفعت مصاريف خسائر الائتمان المتوقعة (ECL) بمقدار 180 مليون ريال نتيجة تخصيص قيمة إضافية لمستحقات قطاع الأفراد والأعمال.

مع الأخذ في الاعتبار، أن الشركة سجلت ربحًا استثنائيًا لمرة واحدة بقيمة 21 مليون ريال من عملية بيع وإعادة تأجير 199 موقعًا.

وبلغ صافي الربح للربع الثالث من عام 2024، 150 مليون ريال ، مقارنةً بصافي ربح قدره 105 ملايين ريال في الربع الثاني من عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة43% .

وارتفع إجمالي الربح للشركة بمقدار 173 مليون ريال (11.3%) نتيجة عكس ضريبة استقطاع على الحركة الدولية بقيمة 157 مليون ريال.

ومع ذلك، ارتفعت المصاريف التشغيلية بمقدار 29 مليون ريال (4%) بينما زادت مصاريف خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 68 مليون ريال.

وسجلت الشركة ربحاَ لمرة واحدة بقيمة 21 مليون ريال من عملية البيع وإعادة التأجير لـ 199 موقعاً.

وبلغ صافي الربح للفترة الحالية (9 أشهر)، 322 مليون ريال. وبعد استثناء أرباح صفقة بيع البنية التحتية للأبراج نتج ربح قدره 300 مليون ريال في الفترة من عام 2024 مقارنة بـ 226 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2023 (33%).

في حين ارتفع إجمالي ربح الشركة بمقدار 420 مليون ريال، وارتفعت المصاريف التشغيلية بمقدار 123 مليون ريال، وخسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 217 مليون ريال.

وارتفع الربح التشغيلي إلى 810 ملايين ريال، مقارنة بـ 763 مليون ريال سعودي في الأشهر التسعة من عام 2023.

وانخفضت الزكاة من 65 مليون ريال في الأشهر التسعة من عام 2023 إلى 32 مليون ريال في الأشهر التسعة من عام 2024.