الظـ ـهور الأول لإبن دكتور فود وشروق بعد محاولتهما إخفاء ملامحه - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، كانت قد التقطته الفنانة والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي شروق صن شاين لها ولابنها "حنا"، من زوجها المؤثر على السوشيال ميديا جورج ديب المعروف بـ "دكتور فود".



يذكر ان دكتور فود لم يعد يظهر أبداً على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الدعاوى القضائية التي رفعت ضده، واتهامه بتهريب مواد ممنوعة في شحنات علامة الشوكولا الخاصة به، ولم يعرف ان كان قد دخل السجن أو أنه حر طليق، لكنه متوارٍ عن الأنظار الى حين انتهاء المحاكمة.