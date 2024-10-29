ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، كانت قد التقطته الفنانة والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي شروق صن شاين لها ولابنها "حنا"، من زوجها المؤثر على السوشيال ميديا جورج ديب المعروف بـ "دكتور فود".
يذكر ان دكتور فود لم يعد يظهر أبداً على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الدعاوى القضائية التي رفعت ضده، واتهامه بتهريب مواد ممنوعة في شحنات علامة الشوكولا الخاصة به، ولم يعرف ان كان قد دخل السجن أو أنه حر طليق، لكنه متوارٍ عن الأنظار الى حين انتهاء المحاكمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الظـ ـهور الأول لإبن دكتور فود وشروق بعد محاولتهما إخفاء ملامحه - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.