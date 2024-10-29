تكنولوجيا: سامسونج تسجل براءة إختراع لنظارة AR تدعم المشاركة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت العملاق الكوري سامسونج مؤخراً براءة إختراع لإبتكار جديد في نظارات الواقع المعزز، التي تتميز بتصميم يدعم التعاون أو مشاركة المحتوى.

تستعد العملاق الكوري لتطوير إصدارها الخاص من نظارات AR، على أن يأتي إصدار سامسونج برؤية مختلفة عن الإصدارات المنافسة في الأسواق.

وتوضح ملفات براءة الإختراع أن نظارة الواقع المعزز المطورة من سامسونج تدعم العمل الجماعي، لذا ستكون نقطة التسويق الرئيسية في هذا الإصدار.

من جانب أخر تتنافس العديد من الشركات في الأسواق بإصدارات مختلفة بين الواقع الإفتراضي أو الواقع المعزز وأيضاً نظارات الواقع المختلط على غرار إصدار ابل Vision Pro، والنظارات الذكية مثل Ray-Ban من Meta، ومن المقرر أن تنضم سامسونج بإصدارها الخاص.

ولقد سجلت سامسونج إصدارها الخاص في مكتب (USPTO) في الولايات المتحدة، وتدعم نظارة الواقع المعزز المطورة من سامسونج إتصال اثنان من الوحدات بجهاز واحد أو هاتف ذكي واحد.

كما يؤكد الرسم التوضيحي لنظارة سامسونج على تصميم بسيط، إلا أن هذا الإصدار مازال مخطط في الوقت الراهن، حيث لم تؤكد العملاق الكوري على خططها لإنتاج النظارة في وقت قريب.

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