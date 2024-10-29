إلهام علي تعلّق على سبب عدم إنجابها

ميرنا وليد - بيروت - علّقت الممثلة السعودية إلهام علي على موضوع عدم إنجابها، قائلة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "احنا الآن لنا ٧ سنوات قبل ماكنت افكر في الأطفال واقول مو وقته وخصوصاً في بداية الزواج لاني مؤمنة اني لازم اعطي فرصة ومساحة لعلاقتي انا وخالد اذا كانت ناجحة او لا ماينفع اجيب طفل وادخله في مشاكل ويكون ضحية".
وكانت احتفلت إلهام علي مؤخرا بعيد ميلادها بطريقة مميزة، إذ شاركت متابعيها مجموعة صور من جلسة تصوير خاصة بهذه المناسبة.
وظهرت إلهام بالصور بإطلالة أنيقة إذ اختارت فستان بتصميم كلاسيكي باللون الأسود، مع قفازات طويلة سوداء، وحملت في يدها قالب حلوى صغير مزيناً بشمعة واحدة.
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