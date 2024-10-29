عمرو دياب يتابع فناناً لبنانياً واحداً وممثلاً مصرياً واحداً فقط من الوسط الفني

ميرنا وليد - بيروت - تصدر الفنان المصري عمرو دياب الترند خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما لاحظ متابعوه أنه حذف كل منشوراته عن صفحته الخاصة على موقع انستغرام، من دون أي توضيح عن هذه الخطوة، أو ان كان ذلك تحضيراً لعمل جديد أم أن هناك مشكلة معينة.
ولاحظ المتابعون ان عمرو دياب لا يتابع سوى 17 شخصاً، من بينهم أولاده، ورئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، وفنان لبناني واحد هو الفنان راغب علامة، وممثل مصري واحد من بين كل نجوم مصر الذين يعرفهم، وهو الممثل أحمد حلمي.
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