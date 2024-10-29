مصر تُفجع بوفاة حسن يوسف

ميرنا وليد - بيروت - فجع الوسط الفني في مصر بوفاة الممثل المصري حسن يوسف عن عمر 90 عاماً، وقد أعلن الخبر شقيقه محمد يوسف عبر حسابه قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".
من أعمال الراحل "هدى" و"نساء وذئاب" و"دماء على النيل" و"سوق السلاح" و"في بيتنا رجل" و"الخرساء" و"قاضي الغرام" و"سلوى في مهب الريح" و"التلميذة" و"كلهم أولادي" و"سر الغائب" و"شفيقة القبطية" و"أم العروسة" و"الباب المفتوح" و"الشياطين الثلاثة" و"زقاق المدق" و"مدرس خصوصي" و"الخطايا"، وعلى الرغم من شهرته بشخصية الشاب الشقي، لكن إستطاع حسن يوسف أن يحقق نقلة مع الجمهور بشخصية الداعية الديني في أعماله الدينية، وأشهرها مسلسل "إمام الدعاة" والذي جسد خلاله شخصية الشيخ محمد متولي الشعراوي، ومسلسل "ابن ماجة القزويني" ومسلسل "أنوار الحكمة".
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