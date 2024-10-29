شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «البابطين الغذائية» توافق على تعديل مادتين من النظام الأساسي والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

أخبار متعلقة «ثمار القابضة» تتكبد خسائر بـ4.3 مليون ريال في الربع الثالث تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في «نت وركرس للخدمات» الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البابطين الغذائية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد مساء أمس الإثنين طريق وسائل التقنية الحديثة، إذ اكتمل النصاب القانوني وبلغت نسبة الحضور (عن بُعد) ما يمثل 78.29 % من إجمالي أسهم الشركة.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة علي تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم.وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة علي تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ببيع الأسهم غير مستوفاة القيمة.