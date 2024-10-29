شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب يعزز صحة القلب ويخفض ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

وجدت دراسة نشرت في مجلة طب العمود الفقري أن رجلاً يبلغ من العمر 74 عامًا مصابًا بارتفاع ضغط الدم يمكنه خفض ضغط دمه بشكل طبيعي عن طريق شرب عصير الكرفس، وينتمى الكرفس إلى نفس عائلة الجزر ويحتوى على كمية كبيرة من العناصر الغذائية، وهذا الخضار مفيد بشكل خاص لصحة القلب لأنه غنى بالمركبات النباتية ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول والتهاب الأوعية الدموية، كما أنه يحتوي على البوتاسيوم وهو معدن مفيد للقلب، وفقًا لتقرير موقع "Food-ndtv".

والكرفس مخزن للفيتامينات والمعادن المفيدة مثل فيتامينات B وفيتامين K التي يمكن أن تساعد في وظائف الجسم المهمة، كم أنه غني بالبوتاسيوم والمنجنيز وفيتامين C وA والألياف وحمض الفوليك، ويمكن أن يفيد الكرفس أيضًا الجهاز الهضمي من خلال تعزيز بيئة الأمعاء الصحية، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، حيث يحتوى على 95% من الماء، لذلك يعتبر هذا المشروب مفيدًا في الطقس الحار وبعد جلسة التمرين.

يوصى بشدة بتناول عصير الكرفس لمجموعة من الفوائد، فهو يُقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة لأنه معروف بتقليل الالتهاب وتعزيز الترطيب في الجسم، ولقد تم استخدامه منذ فترة طويلة كمشروب طبي، ولكن في الوقت نفسه يجب الاعتدال في كل شيء، حيث لا يُنصح أيضًا بالإفراط في تناول عصير الكرفس فقط كوب واحد يوميًا، لأن الإفراط في هذا المشروب قد يسبب انخفاض كبير في مستويات السكر في الدم أو حدوث رد فعل تحسسي لدى البعض، وقد تشمل أعراض حساسية الكرفس، التورم أو الشرى وفي بعض الأحيان صعوبة التنفس.

فيما يلى.. الفوائد الصحية لتناول كوبًا من عصير الكرفس يوميًا يحسن صحة القلب

يحتوي الكرفس على "الفثاليدات" التي يمكن أن تساعد في استرخاء الأوعية الدموية، وتساعد في تحسين الدورة الدموية، وخفض ضغط الدم، وعندما تتناول الكرفس في نظامك الغذائي، فإنك تتخذ خطوة صحية نحو تحسين صحة قلبك، وقد استكشفت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن إضافة الكرفس إلى نظامك الغذائي قد يساهم في تحسين صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يحتوى الكرفس على نسبة عالية من الألياف التى تساعد في الهضم وتمنع الإمساك، إن إضافة الكرفس إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة Nutrition Research في عام 2015، يحافظ الكرفس على صحة الأمعاء ويمنع اضطرابات الجهاز الهضمي.

إدارة الوزن

يحتوي الكرفس على سعرات حرارية منخفضة وألياف عالية مما قد يساعدك في رحلة إنقاص الوزن، حيث يمنحك الكرفس شعورًا بالشبع طوال اليوم ويمكنه الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nutrition & Metabolism، وجد أن تناول الكرفس يمكن أن يخفض وزن الجسم ويقلل من نسبة الدهون.

طرق فريدة للاستمتاع بالكرفس

هناك طرق عديدة للاستمتاع بالكرفس، مثل تناوله في شكل عصير عن طريق مزجه مع خضروات أخرى أو مع الحليب، ويمكن أن تكون هذا طريقة مثالية لبدء يومك بجرعة من مضادات الأكسدة والبوليفينول والعناصر الغذائية المذهلة الأخرى، كما يمكن إضافته لطبق السلطة الخاص بك لتعزيز قيمته الغذائية.