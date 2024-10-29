شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب "حادق" يساعدك فى علاج الحموضة وينظم هضمك والان مع تفاصيل الخبر

كشف الخبراء عن مشروب لذيذ وحادق يساعدك في علاج الحموضة وتنظيم الهضم في دقائق وتخفيف أعراض حرقة المعدة، وأوضحوا أن ماء المخلل مليء ببكتيريا حمض اللاكتيك- وهي بروبيوتيك جيد موجود في الخضراوات التي تعزز صحة الأمعاء وتخفف من حرقة المعدة، بحسب موقع "تايمز ناو".

وفقًا للإحصائيات، يعاني الملايين من الناس من حرقة المعدة بسبب ارتجاع الحمض مرة واحدة على الأقل في الشهر، لذلك فلا عجب أنك قد تكون على استعداد لتجربة أي شيء تقريبًا عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع هذا الأمر.

ماء المخلل وكيف يعمل على تخفيف الحموضة؟

ماء المخلل هو السائل الذي يحول الخيار أو الخيار المخلل أو البصل أو الزنجبيل إلى مخلل ثم يحفظها، يحتوي عادة على الماء والملح والخل وكلوريد الكالسيوم والتوابل أو النكهات المختلفة حسب ذوقك.

في حين أن حرقة المعدة هي أحد الأعراض الشائعة لارتجاع الحمض - يحدث ذلك عندما يتدفق حمض المعدة مرة أخرى إلى المريء أو أنبوب الطعام.

في حين أنها حالة شائعة، فإن الحموضة تتطلب إدارة مستمرة لأنها تزداد سوءًا أيضًا بعد الأكل أو الشرب، وعند الاستلقاء على ظهرك أو معدتك.

وفقًا للخبراء، فإن عصير المخلل مليء ببكتيريا حمض اللاكتيك - وهو بروبيوتيك جيد موجود في الخضروات يعزز صحة الأمعاء. وبالتالي، فإن إضافة الخل أثناء تخمير الخضروات في المخللات يمكن أن يضيف المزيد من بكتيريا حمض اللاكتيك التي تساعد في تهدئة حرقة المعدة. ومع ذلك، يؤدي الخل أحيانًا إلى تفاقم أعراض حرقة المعدة - مما يجعلها تعتمد بشكل كبير على الشخص.

طرق طبيعية أخرى لعلاج ارتجاع المريء

يقول الأطباء أنه بالإضافة إلى شرب ماء المخلل، يمكنك أيضًا تجربة بعض الطرق الطبيعية الأخرى الفعّالة في إدارة أعراض ارتجاع المريء، مثل:

-عدم الاستلقاء مباشرة بعد تناول وجبة الطعام

-إبقاء رأسك مرتفعًا قليلًا عند النوم

-تقليل كمية الطعام التي تتناولها فى الوجبة

-ارتداء ملابس فضفاضة، وخاصة حول الخصر، وخاصة عند تناول الطعام

-الحد من استهلاك المشروبات الغازية

-تجنب تناول الكثير من الأطعمة الحمضية مثل الطماطم والحمضيات

-إدارة مستويات التوتر لديك

-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

-تناول اللبن الرائب أو الزبادي بانتظام مع الطعام

يمكنك أيضًا تجربة تناول العرقسوس ومكملات الفيتامينات والعسل وعصير الصبار وجذر الزنجبيل والكركم ومكملات المغنيسيوم إذا لم ينجح أي شيء آخر.