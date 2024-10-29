النشرة: غارات إسرائيلية دمّرت مبانيَ في جباع وأخرى استهدفت جبل صافي ويحمر الشقيف وارنون واشيا الفخار وصريفا

أفاد مراسل النشرة في الجنوب عن عدة غاراة إسرئيلية عنيفة استهدفت بلدة جباع وأأدت إلى تدمير 5 مبان وسط البلدة بما فيها مركزا للدفاع المدني.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي أيضا غارات عنيفة استهدفت جبل صافي من جهة كفرحونة، وبلدات يحمر الشقيف، راشيا الفخار، ارنون وصريفا.