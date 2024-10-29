"يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين: مفاوضات وقف الحرب في لبنان وصلت إلى مراحل متقدمة

زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، بأنّ "مفاوضات وقف الحرب في لبنان وصلت إلى مراحل متقدمة"، موضحة أنّ "هناك مفاوضات جارية بين مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين للتوصل إلى وقف الحرب".

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