شولتس: إعدام المعارض الإيراني-الألماني جمشيد شرمهد فضيحة

دان المستشار الألماني أولاف شولتس، "إعدام المعارض الإيراني-الألماني جمشيد شرمهد البالغ 69 عاما في إيران، واصفا ذلك بأنه "فضيحة". واشار شولتس الى أن "إعدام جمشيد شارمهد من جانب النظام الإيراني هو فضيحة أدينها بأشد العبارات". وأضاف أن "شارمهد لم يحصل على فرصة الدفاع عن نفسه ضد التهم الموجهة إليه خلال المحاكمة".

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