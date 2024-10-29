نائب كوري جنوبي: جنرالات من كوريا الشمالية قد يذهبون إلى الجبهة الروسية مع أوكرانيا

كشف نائب كوري جنوبي استنادا إلى معلومات استخباراتية عن أن "جنرالات من كوريا الشمالية قد يذهبون إلى الجبهة الروسية مع أوكرانيا"، وذلك بعد ورود معلومات تفيد عن انتشار قوات من الشمال في روسيا.

وذكر النائب لي سيونغ كوون في ختام جلسة إحاطة مع جهاز الاستخبارات الوطني أن الجهاز "ينظر في احتمال أن يتوجه بعض الجنرالات الرفيعي المستوى إلى مناطق خط الجبهة"، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.