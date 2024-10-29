 هشام نزيه عن حفل مهرجان الجونة السينمائي: رتبت المقطوعات الموسيقية بطريقة بها تناغم 

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - تصدر اسم الموسيقار هشام نزيه ترند منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب الحفل الموسيقي الذي قدمه ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي لهذا العام 2024، حيث شارك بالعزف لأول مرة في حفل موسيقي ومن خلاله قدم مجموعة من المقطوعات الموسيقية لأهم أفلامه، مثل السلم والثعبان، إبراهيم الأبيض، الفيل الأزرق، تراب الماس

وحرص موقع "الخليج 365" على اجراء مقابلة معه، للتعرف على كواليس ترشحه لهذا الحفل والتحضيرات الخاصة به، هذا ماسوف نعرفه من خلال السطور التالية...

توقيت الحفل

في البداية عبر الموسيقار هشام نزيه عن سعادته بالنجاح الذي حققه الحفل والذي حضره عدد كبير من نجوم ومشاهير الوسط الفني من مصر والوطن العربي، منوهاً على أن فكرة تقديمه لحفل مثل حفل مهرجان الجونة كانت دائماً ما تشغل باله، مكملاً " الفكرة كانت في بالي".

وأشار، إلى أنه كان ينتظر فقط المكان والتوقيت المناسب، وبمجرد قيام عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان وفريق المهرجان التواصل معه وقاموا بعرض فكرة الحفل عليه وافق على الفور دون تردد.

وشدد "نزيه" في حديثه على أن خطوة احيائه لهذا الحفل لم تأتي متأخرة ولكنها جاءت في الوقت الذي كان جاهزاً ومستعداً فيه.

التحضيرات

أما عن التحضيرات الخاصة بهذا الحفل خاصة وأن شريحة كبيرة من محبي الموسيقار هشام نزيه لديهم فضول كبير امعرفة المزيد من التفاصيل عنها، أوضح أنه عقب موافقته على احياء الحفل، تواصل مع المايسترو محمد فرج وتحدث معه عن المزيكا و الطريقة والأسلوب التي سوف تقدم بها، عقب ذلك تم وضع خطة مرفقاً بها جدول بتواريخ معينة ، كل ذلك حدث قبل شهرين من تاريخ الحفلة، لافتاً إلى أن هذه الخطة تضمنت عدد العازفين والمقاطع الموسيقية التي سوف يعتمد عليها.

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"لايف" و "جمهور" الاختلاف بين الحفلات

وبسؤاله عن أوجه الاختلاف بين الحفلات " اللايف " والحفلات التي يوجد بها جمهور، قال أن الاثنين جيدين ولكن مع وجود فروق بينهما فـ الأول جمهوره عندما ينتهى من الاستماع انتهى كل شيء حتى ولو لم تنال على اعجابهم، على عكس الحفل الجماهيري يكون هناك علاقة شخصية تربط الجمهور بالشخص الذي يحيي الحفل.

وتابع " في حفلي الآخير شعرت بأنها علاقة شخصية مع الجمهور، ولا يوجد شخص منهم جاء لي وعبر عن ضيقه ، ولكن كل من تواصلوا وتحدثوا معي عبروا عن سعادتهم وانبساطهم بالحفل".

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هكذا تفاعل الجمهور مع حفل مهرجان الجونة

وأكد الموسيقار هشام نزيه على أن جمهور الحفل تفاعل مع كل المقطوعات الموسيقية التي قدمها دون التفاعل مع مقطوعة بعينها، مضيفاً " لم أشعر بتفاعل الجمهور مع مقطوعة بعينها، لأني قمت بـترتيب المقطوعات بطريقة بها تناغم تجعل الجمهور يدخل في حالة تركيز معها".

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