أكتوبر الوردي وقوة الزهري: تألقي بالبلاش الكريمي لقضية جميلة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:53 صباحاً - في شهر أكتوبر الوردي، وبينما نجتمع معاً لرفع مستوى الوعي بسرطان الثدي، فلنتبنَّ اتجاهاً جمالياً رائعاً لا يرفع مستوى مكياجك فحسب، بل يدعم أيضاً قضية ذات مغزى إنساني: أحمر الخدود الكريمي بدرجات اللون الوردي. فاللون الوردي ليس مجرد لون؛ إنه رمز للقوة والأمل والتضامن. من خلال تبني اتجاه البلاش الرائع هذا، يمكنك الاحتفال بالأنوثة مع إظهار دعمك للمتضررات من سرطان الثدي. سواء كنت تفضلين اللون الناعم الطبيعي أو اللون الجريء، فإن أحمر الخدود الكريمي بالدرجات الوردية المبهجة يمكن أن يضفي البهجة على مظهرك وروحك. فلنلوّن المدينة باللون الوردي هذا الشهر - لأن المظهر الجيد يمكن أن يعني أيضاً فعل الخير!

إليك في التالي مجموعة رائعة من البلاش الكريمي الزهري لمناسبة أكتوبر الوردي.

أحمر الخدود السائل Blush Filter من هدى بيوتي Huda Beauty

أحمر خدود سائل Blush Filter من هدى بيوتي Huda Beauty



أحمر الخدود السائل خفيف الوزن مع أصباغ قابلة للبناء ولآلئ دقيقة مطحونة بدقة لتوهج ناعم التركيز وعالي التأثير. هدى مهووسة بتحقيق لمسة نهائية مفلترة بدون فلتر. تركيبة أحمر الخدود السائل هذه تتميز بالكثير من المرح؛ حيث تذوب أصباغها القابلة للمزج بسهولة في الجلد مع قوة ثبات كبيرة للحصول على لمسة نهائية "مُحمرة بالهواء".

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أحمر الخدود السائل Cloud Paint Gel من غلوسييه Glossier

أحمر خدود سائل Cloud Paint Gel من غلوسييه Glossier



أحمر خدود جل كريمي شفاف وسهل الاستخدام وقابل للبناء، يحتوي على أصباغ غير واضحة للحصول على لون خدود طبيعي وخالٍ من الخطوط ونديّ وعلى توهج من الداخل. يستخدم أحمر الخدود الجل الكريمي الخفيف هذا أصباغاً شفافة قابلة للبناء لتطبيق أحمر الخدود الأسهل حتى الآن.

تخلق أصباغ التمويه الخاصة مظهراً ناعماً لا يبرز المسام أو التجاعيد، وتمتزج التركيبة المرنة على الخدود للحصول على توهج طبيعي وندي غير متقطع أو طباشيري. خالٍ من البارابين والفورمالديهايد وعوامل إطلاق الفورمالديهايد والفثالات والزيوت المعدنية ويحتوي على أقل من واحد في المائة من العطور الاصطناعية.

أحمر الخدود السائل Blush Tape من تارت Tarte

أحمر خدود سائل Blush Tape من تارت Tarte



أحمر الخدود السائل blush tape من تارت Tarte المعروف أيضاً باسم رفع الخدود الفوري في أنبوب! أحمر خدود هجين ومتوهج يضفي على الخدود لوناً ندياً. يعكس مسحوق الماس الضوء للحصول على توهج ناعم، وزهرة البورسلين تضيء للحصول على لمسة نهائية مشرقة وتركيبة مرطبة للبشرة تمتزج مثل الحلم. لديه طرف مبطن دقيق لتطبيق سهل بدون فوضى. ضعيه على البشرة باستخدام فرشاة sculpt tape.

أحمر الخدود السائل Nudies Bloom All Over Face Dewy Color من نيودستيكس Nudestix

أحمر خدود سائل Nudies Bloom All Over Face Dewy Color من نيودستيكس Nudestix



أحمر خدود ندي منعش ومحبب للبشرة يوفر لوناً شفافاً ومنعشاً للخدود والعينين والشفتين. يمنحك Nudies Bloom على الفور لوناً شفافاً يضيء من الداخل. والنتيجة هي لون جميل ومنعش ونقي!

متوفر بأربعة ألوان شفافة ومتوهجة لتناسب جميع ألوان البشرة. تركيبة مبتكرة مصنوعة في كوريا مع فرشاة مزج قابلة للإزالة ومريحة للتطبيق أثناء التنقل. يوفر هذا المستحضر متعدد الأغراض لوناً منعشاً وصحياً وتوهجاً طبيعياً للخدود. أضيفيه إلى الجفون والشفتين للحصول على مظهر مكياج بدون مكياج. يدوم طويلاً، ولكنه غير لزج لبشرة نضرة ومتوهجة.

أحمر الخدود السائل Soft Pinch من رير بيوتي Rare Beauty

أحمر خدود سائل Soft Pinch من رير بيوتي Rare Beauty



أحمر خدود سائل خفيف الوزن يدوم طويلاً ويمتزج بشكل جميل للحصول على خدود ناعمة وصحية. متوفر بلمسات نهائية غير لامعة وندية. احصلي على خدود وردية مثالية باستخدام هذه التركيبة الخفيفة الوزن المليئة بأصباغ تدوم طوال اليوم. متوفر بلمسات نهائية غير لامعة أو ندية، يمتزج أحمر الخدود السائل هذا بشكل جميل لخلق لون ناعم وقابل للبناء مع لمسة نهائية طبيعية تشبه البشرة الثانية.