مكتب السيستاني واصل تقديم المساعدات المادية للنازحين

استمرت فرق مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني في لبنان بتقديم المساعدات المادية للنازحين جراء الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان. وكان قد تم تقديم المساعدات في مراكز النزوح في بيروت قبل حوالي الشهر اي في بداية ازمة النزوح. وخلال الفترة الماضية استحدثت مراكز نزوح جديدة في بيروت. فكان من اللازم الدخول مجددا إليها. وتم شمول المراكز التالية: • جامعة عبد الرحيم مراد - بلوك C • جامعة عبد الرحيم مراد - بلوك G • معهد CIS • مدرسة البسطة الثالثة المختلطة • مدرسة لويس الأرمنية • مدرسة لبنان الأخضر • ثانوية بيروت العربية • مدرسة دار الحنان

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