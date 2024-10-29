اشار مصدر لبناني لـ "سكاي نيوز" عربية، الى انه لا صحة لكل المعلومات التي نقلتها "يديعوت أحرونوت" بشأن مقترح تسوية بلبنان. واوضح بان المبعوث الاميركي الى المنطقة اموس هوكشتاين لن يعود إلى لبنان قبل الانتخابات الأميركية.
واوضح المصدر بان رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله يتحدثان حاليا عن هدنة قد تمهد لوقف إطلاق نار.
وذكر المصدر اللبناني بان الهدنة في حال التوصل إليها لا تعني فصل جبهة لبنان عن غزة. ولفت الى ان الملف الرئيسي بالنسبة لواشنطن حاليا هو غزة وليس لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لبناني لسكاي نيوز: هوكشتاين لن يعود إلى لبنان قبل الانتخابات الأميركية ولا صحة لرواية يديعوت عن التسوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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