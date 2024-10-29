موديلات تسريحات فير ناعمة من وحي النجمات لإطلالة أكثر حيوية وشباباً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:53 صباحاً - لا تغيب موديلات تسريحات فير الناعمة عن صيحات الشعر نظراً إلى أسلوب اعتمادها المتنوع الذي يمنحك إطلالاتٍ مختلفةً تليقُ بكِ في كل المناسبات والأوقات. وقد اعتمدتها كثيرات من النجمات بأساليب متجددة ناعمة وبسيطة، إلى جانب خطوط المكياج العصرية التي تألقن بها في حفلاتهن الغنائية وجلسات التصوير.

وتُعد تسريحات الفير الناعمة الأكثر رواجاً بين تسريحات الشعر لما تُضفيه من جاذبية وجمالاً على إطلالة المرأة سواء كان شعرها طويلاً أم قصيراً، حيث تتنوع بين الفير الرفيع الناعم والفير العريض الويفي، ويمكن اعتمادهابأسلوب الكعكة أو ذيل الحصان والرفعات العالية التي تُبرز جمال المرأة.

وإذا كنت تبحثين عن تسريحة شعر حيوية وجذابة بأسلوب ناعم وبسيط، عليك اختيار واحدة من تسريحات الفير الناعمة التي تُساعدك على التألق في الأوقات كافة.

وهنا نرصد لك باقة من أجمل تسريحات فير ناعمة على غرار النجمات لتختاري من بينها الأنسب لك.

تسريحة فير ناعمة بذيل الحصان من هيفاء وهبي

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النجمة هيفاء وهبي تُعد من أكثر النجمات اعتماداً لتسريحات الفير الناعمة بشعرها الأسود، وهي في أغلب الأحيان تعتمد الفير العريض على شعرها الطويل بكل نعومة وبساطة، وفي واحدة من أجمل اختياراتها ظهرت بتسريحة ذيل الحصان المنخفضة مع الفرق النصفي للغرة المصقولة وبدا شعرها مسرحاً بالفير العريض المتماسك، وإذا كنت من محبات تسريحة ذيل الحصان بالفير الناعم، ننصحك باعتمادها في السهرات والمناسبات الخاصة.

تسريحة فير ناعمة منسدلة من نوال الزغبي

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كثيرات من الشابات يفضلن تسريحات فير ناعمة منسدلة على الاكتاف بعيداً عن الرفعات والموديلات المعقدة، وإذا كنت من محبات هذا الخيار ننصحك بأسلوب النجمة نوال الزغبي التي تعتمد تسريحات منوعة ولافتة بشعرها الأشقر الطويل، وقد اختارت في إحدى إطلالاتها تسريحة الشعر الفير الناعم المنسدل على الأكتاف مع الغرة الجانبية العالية عن الجبين، تُناسب هذا التسريحة في الأوقات اليومية أو العملية مع مكياج ناعم يزيدك جاذبيةً وحيويةً.

تسريحة فير عريض من نجوى كرم

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وعلى طريقة النجمة نجوى كرم، يمكنك التألق بتسريحة فير ناعمة بأسلوب عريض منسدل على الأكتاف مع الغرة الوسطية، هذه التسريحة من شأنها أن تزيدك جاذبيةً ونعومةً في آن معاً، كما أنها تليق بكل الأوقات والمناسبات، وتُعد من التسريحات السهلة التطبيق التي تعكس إشراقاً على وجه المرأة مانحةً إياها خصلات مجعدّة بأسلوب أنثوي جذاب، ما يجعلها تبدو أصغر سناً، مقارنّةً بتسريحات الشعر الأخرى.

تسريحة الكعكة العالية بالغرة الفير من أصالة نصري

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ومع تسريحة الكعكة يمكنك تطبيق الفير الناعم بخصلاته مع الغرة الوسطية على جانبي الوجه بأسلوب النجمة أصالة نصري التي تألقت في إحدى جلسات التصوير بهذه التسريحة الناعمة المشعة حيويةً ونابضةً بالحياة. يمكنك اعتماد هذه التسريحة في المناسبات وحفلات الزفاف لتحصلي على إطلالة أنثوية مع مكياج كلاسيكي ناعم وإطلالة راقية، مما يَلفت الأنظار إليكِ.

يمكنك أيضاً اعتماد تسريحات يومية تناسب الشعر الكيرلي

تسريحة فير بالشعر نصف المرفوع من نوال الكويتية

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وبعض تسريحات الفير الناعمة تَلفت الأنظار بجمالها وجاذبيتها، كالتي اعتمدتها النجمة نوال الكويتية، حيث أطلت بصور على إنستغرام وهي بتسريحة الفير الناعم مع الشعر النصف مرفوع الى الأعلى وبقصة الكاريه الطويل مع ترك بعض خصل من الغرة الويفي على جانبي الوجه، هذه التسريحة تَليق بكافة الأعمار ولكل المناسبات، حيث تزيدك شباباً وجاذبية.

تسريحة فير ناعمة بالشعر الكاريه من أنغام

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وإذا كنت من صاحبات الشعر القصير اللواتي يفضلن تسريحة الفير الناعمة، ننصحك باختيار النجمة أنغام التي اعتمدت هذه التسريحة مع قصة الكاريه القصيرة، وبدا شعرها مسرحاً بخصل الويفي الرفيعة الناعمة مع الفرق الوسطي للغرة، قد تفيدك هذه التسريحة لكل المناسبات، حيث تبرز ملامح الوجه بأسلوب لافت مانحةً المرأة إطلالة طبيعية وأنيقة بعيداً عن المبالغة.

تسريحة فير منفوش من أحلام

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وعلى خطى النجمة أحلام التي تشتهر بتسريحات شعرها العصرية والمنوعة، يمكنك تطبيق تسريحة الفير الناعمة بأسلوب منفوش يزيد من كثافة شعرك ويعطيه حجماً أكبر، اختاري هذه التسريحة الجذابة بقصة الكاريه مع الفرق الوسطي للغرة الفير مع مكياج سموكي ناعم، وسوف تحصلين على إطلالة لافتة في مناسباتك.