اشار البطريرك مار يشارة بطرس الراعي خلال لقاء مع الرابطة المارونيّة، في الكرنتينا الى أنني "لا اعلم اذا كان لدى أحد رابطة مثلنا ونشكر الله على هذه النّعمة"، مؤكدا أن "الموارنة ولبنان توأم".
ولفت الى أن "الزيارة التي أقوم بها هي لتأكيد أن الرابطة موجودة على الأرض، وتأكيد على النشاط الذي تقوم به، فنحن نتكل على الرابطة من أجل لم الشمل الماروني".
كانت هذه تفاصيل خبر الراعي خلال لقاء مع الرابطة المارونيّة: لا اعلم اذا كان لدى أحد رابطة مثلنا ونشكر الله على هذه النّعمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.