الراعي خلال لقاء مع الرابطة المارونيّة: لا اعلم اذا كان لدى أحد رابطة مثلنا ونشكر الله على هذه النّعمة

اشار البطريرك مار يشارة بطرس الراعي خلال لقاء مع الرابطة المارونيّة، في الكرنتينا الى أنني "لا اعلم اذا كان لدى أحد رابطة مثلنا ونشكر الله على هذه النّعمة"، مؤكدا أن "الموارنة ولبنان توأم".

ولفت الى أن "الزيارة التي أقوم بها هي لتأكيد أن الرابطة موجودة على الأرض، وتأكيد على النشاط الذي تقوم به، فنحن نتكل على الرابطة من أجل لم الشمل الماروني".