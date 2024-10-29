خريس جال في مدينة صور: ستبقى هذه المدينة على عهدها ووعدها مهما دمّر العدو الاسرائيلي

أشار النائب علي خريس الى أن العدو الاسرائيلي همجي يستهدف شوارع سياحية وتجارية ومبانٍ سكنية لمواطنين آمنين ينتمون الى هذه الأرض ، مؤكداً أن هذا الدمار الكبير ليس بجديد على العدو الاسرائيلي الذي عودنا على التدمير والخراب والقتل، وها هو اليوم يترجم وقف إطلاق النار بالتدمير والتهجير.

كلامه جاء خلال جولة على الأماكن التي دمّرها العدو الاسرائيلي وسط مدينة صور أمس، وذلك برفقة المسؤول الاعلامي لحركة أمل في إقليم جبل عامل علوان شرف الدين وعضو قيادة الاقليم قاسم زين.

وأكّد أن هذه مدينة صور الصامدة والصابرة ستبقى على مواقفها، ونقول لرئيس مجلس النواب نبيه بري أن مدينة صور وفيّة للإمام الصدر ونبيهها وستبقى على عهدها ووعدها مهما دمّر العدو الاسرائيلي ولن نتخلى عن أرضنا ومبادئنا وخطنا والعدو الاسرائيلي الى زوال.