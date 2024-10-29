كأس الإنتركونتيننتال.. مواجهة عربية عالمية بين الأهلي والعين الإماراتي الليلة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يستضيف ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة عربية عالمية نارية بين الأهلي والعين الإماراتي، في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويشارك المارد الأحمر في كأس إنتركونيننتال لفوزه ببطولة بطل إفريقيا النسخة الأخيرة 2023-2024، فيما يشارك نادي العين الإماراتي بالبطولة كونه بطل آسيا.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

الفائز من مواجهة الاهلى و العين سيحصل على مليوني دولار، أما الخاسر فسيحصل على مليون دولار.

ويقود مباراة الاهلى والعين الاماراتى الليلة طاقم تحكيم تركي بقيادة ميلر خليل أوموت ويعاونه الثنائي أوياركان إبراهيم تشاغلار وكورباي مراد توجبيرك، بينما سيكون كوجوك زورباي حكما رابعًا في القمة المنتظرة.

بينما سيتواجد الإيطالي دي بيلو ماركو على تقنية حكم الفيديو «VAR»، وسيعاونه مواطنه دي باولو ألياندرو.

ويلعب الفريقين وقت إضافي لمدة 30 دقيقة على شوطين، حال انتهاء مباراة الليلة بالتعادل فى استاد القاهرة بكأس العالم للأندية إنتركونتيننتال، على أن يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق الفائز حال انتهاء الوقت الإضافي أيضاً بالتعادل.

ومن جانبه طالب كولر لاعبيه بتخطى عقبة العين الاماراتى لخطف تذكرة التأهل لنصف نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 مشدداً على ثقته الكبيرة في قدرة نجوم المارد الأحمر على تقديم مباراة كبيرة تليق ببطل أفريقيا.

ويغيب عن الأهلى في لقاء الليلة 9 لاعبين هم كريم فؤاد، ومحمد هاني، وخالد عبد الفتاح، ويوسف أيمن، وعلي معلول، للإصابة، فيما يأتي غياب الرباعي الشاب مصطفى أبو الخير، سمير محمد، مصطفى مخلوف، محمد عبد الله، لأسباب فنية".

في المقابل، يري هرينان كريسبو المدير الفنى للعين الإماراتي أن فريقه يجيد التعامل مع المباريات الكبيرة رغم حالة التذبذب الفني التي ظهرت عليه في المباريات الأخيرة.

وتلقى العين الإماراتي 3 ضربات موجعة، بثلاث هزائم متتالية، على يد الغرافة القطري، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، والوحدة الإماراتي بالدوري المحلي، ثم السقوط مجددا أمام الهلال السعودي ضمن منافسات دوري الأبطال قبل أن يتعادل مع دبا الحصن في الدوري الاماراتى.

ويمتلك فريق العين عديد من النجوم والأسماء اللامعة يتسلح بها في مواجهة الاهلى الليلة، أبرزها النجم المغربي سفيان رحيمي، وكذلك لابا كودجو، وكاكو .

ويلعب الفائز من مباراة الأهلي والعين، مع الفائز من بطل أمريكا الجنوبية (لم يحدد) وباتشوكا المكسيكي، يوم 14 ديسمبر.

وفي حال تمكن الأهلي أو العين الإماراتي من تجاوز هذه العقبة، فإنه سيصل إلى المباراة النهائية، حيث سيواجه ريال مدريد الإسباني، بطل دوري أبطال أوروبا.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، إمام عاشور

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، وسام أبو علي

تشكيل العين الإماراتي المتوقع

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: بندر الأحبابي، كاردوسو، كوامي أوتوي، ايريك جورجينتس.

خط الوسط: أليخاندرو كاكو، بارك يونج، عبدالكريم تراوري، محمد عباس.

خط الهجوم: ماتياس بالاسيوس، سفيان رحيمي.

موعد المباراة

تنطلق مباراة الأهلي والعين الإماراتي، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي بطولة الانتركونتننتال.

القنوات الناقلة

تنقل مباراة الأهلي والعين عبر 3 قنوات، وهي: أون تايم سبورتس، أبوظبي الرياضية، إم بي سي مصر.

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المجانية، بث مواجهة اليوم القارية مباشر عبر قناة ON TIME SPORTS 1.

وقررت شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية المفتوحة، بث مواجهة اليوم عبر قناة AD SPORTS 1 HD.

كما تنقل شبكة قنوات إم بس سي مصر اللقاء مجانًا عبر قناة mbc masr 2.

تردد أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: عمودي H

معدل ترميز: 27500

تردد AD SPORTS HD 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة MBC MASR 2

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11832.

الاستقطاب: عمودي H.

الترميز: 27500.