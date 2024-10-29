بداية التعاملات.. تعرف على أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر الذهب جنيهين ببداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس المسائية.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفع أسعار الذهب عيار 14 إلى 2482 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3191 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3722 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4254 جنيها للجرام.

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29776 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2753 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول التعاملات الصباحية، بنسبة 0.40 %، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.