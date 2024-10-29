الامارات | الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في تشاد وتعزي في الضحايا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم المسلح الذي استهدف قوات الجيش التشادي في منطقة بحيرة تشاد وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة التشادية والشعب التشادي الصديق ولأهالي وذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.