شكرا لقرائتكم خبر عن دودو الجباس: نرغب فى محو الصورة غير الجيدة عن بيراميدز فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد دودو الجباس ، لاعب فريق نادي بيراميدز، أهمية مباراة ساجرادا الأنجولي في بداية مشوار دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، موضحا أنه من الضروري الفوز ولا بديل غيره قبل السفر لمالي ثم تونس وخوض مباراتين في الجولتين الثانية والثالثة فى منتهى القوة، وبالتالي البداية الجيدة بالفوز فى القاهرة، لمنح الفريق الدوافع اللازمة لمواصلة المشوار بذات القوة.

وقال الجباس، فى المؤتمر الصحفي، إن بيراميدز يرغب فى محو الصورة غير الجيدة التي قدمها في مشاركته الأولى بدوري الأبطال العام الماضي، والخروج من دور المجموعات، وسيعمل على أن يتخطى أولا هذا الدور ثم التفكير في باقي مشوار البطولة، ولكن يتحتم أولا تحقيق انتصار أول في مصر بثلاث نقاط مهمة.

دودو الجباس أوضح أن التحضير لمباريات دوري الأبطال لا يختلف كثيرا عن مباريات الدوري، لأن الدوافع موجودة بالفعل لدى الفريق في كلا البطولتين، ونمتلك جهازا فنيا مميزا ولاعبين على أعلى مستوى من المهارة والخبرات القارية، وهدفنا المنافسة على جميع البطولات التي نشارك فيها.

الجباس أشار إلى أن اللاعبين لديهم رغبة في أن تكون الصورة أفضل هذا الموسم في دوري الأبطال، وبالتالي لقاء ساجرادا هو الأهم حاليا لأنه بداية المشوار واللاعبون تعاهدوا على تقديم بيراميدز بشكل مثالي في النسخة الحالية، ونعلم جيدا أن ساجرادا فريق قوي وشاهدنا عدة مباريات له ومن الضروري اللعب بقوة وحذر في نفس الوقت.