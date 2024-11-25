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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

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القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 12:15 م

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت مصادر فلسطينية- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء "وفا"- بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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