شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلى تمنع تدريب منافس الزمالك باستاد القاهرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تسببت مباراة الأهلى وستاد أبيدجان الإيفواراي في دورى أبطال افريقيا، التي ستقام فى السادسة مساء غدٍ باستاد القاهرة، فى منع تدريب فريق بلاك بولز بطل موزمبيق ومنافس الزمالك بالكونفدرالية على ملعب الاستاد.

وخاطب مسئولو الزمالك نظراءهم باستاد القاهرة لحجز ملعب تدريب فريق بلاك بولز بطل موزمبيق ومنافس الأبيض فى الكونفدرالية الأفريقية لخوض تدريب الفريق الموزمبيقى الرئيسي باستاد القاهرة، سواء اليوم أو غدا الثلاثاء، إلا أن استاد القاهرة رفض استضافة تدريب بلاك بولز لانشغاله باستضافة مباراة الأهلي.

وأخطر مسئولو استاد القاهرة الزمالك بأن مباراة الأهلى غداً فى السادسة مساءً، ولن يتم فتح الملعب قبل المباراة بـ24 ساعة، أو فى نفس اليوم.

ومن جانبهم يعكف مسئولو الزمالك البحث عن ملعب بديل لاستاد القاهرة، حتى يخوض منافس الأبيض تدريباته عليه تمهيدا لمباراة الكونفدرالية المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء.

