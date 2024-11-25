- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. علي فرج ونور الشربيني فى الصدارة وتقدم أمينة عرفي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالإثنين، 25 نوفمبر 2024 01:22 م
حافظ الثنائي المصري نور الشربيني وعلي فرج على صدارة التصنيف العالمي للاسكواش، الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين "PSA"، اليوم الاثنين.
وجاءت نور الشربيني لاعبة سبورتنج فى صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.
وتقدمت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي ، صاحبة الـ 17 عاماً، إلى المركز التاسع عقب تتويجها مؤخراً ببطولة سنغافورة المفتوحة.
وفي تصنيف الرجال، حافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، كما استقر البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في المركز الثاني، عقب انطلاقته المميزة في الموسم الجديد، وتقدم طارق مؤمن إلى التصنيف الثامن.تصنيف السيدات
1ـ نور الشربيني
2ـ نوران جوهر
3ـ هانيا الحمامي
4ـ الأمريكية أوليفيا ويفر
5ـالبلجيكية تيني جليس
6ـ الإنجليزية جورجينا كيندي
7ـ البلجيكية نيلي جليس
8ـ روان العربي
9- أمينة عرفي
10ـ الماليزية سيفا سينجاري
تصنيف السيدات
تصنيف الرجال
1ـ علي فرج
2ـ مصطفى عسل
3ـ البيروفي دييجو إلياس
4ـ النيوزيلندي بول كول
5ـ مازن هشام
6ـ الإنجليزي محمد الشوربجي
7ـ كريم عبد الجواد
8ـ طارق مؤمن
9ـ الويلزي جويل مكين
10- الإنجليزي مروان الشوربجي
تصنيف الرجال
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز