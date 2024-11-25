شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. علي فرج ونور الشربيني فى الصدارة وتقدم أمينة عرفي والان مع تفاصيل الخبر

حافظ الثنائي المصري نور الشربيني وعلي فرج على صدارة التصنيف العالمي للاسكواش، الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين "PSA"، اليوم الاثنين.

وجاءت نور الشربيني لاعبة سبورتنج فى صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.

وتقدمت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي ، صاحبة الـ 17 عاماً، إلى المركز التاسع عقب تتويجها مؤخراً ببطولة سنغافورة المفتوحة.

وفي تصنيف الرجال، حافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، كما استقر البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في المركز الثاني، عقب انطلاقته المميزة في الموسم الجديد، وتقدم طارق مؤمن إلى التصنيف الثامن.

تصنيف السيدات

1ـ نور الشربيني

2ـ نوران جوهر

3ـ هانيا الحمامي

4ـ الأمريكية أوليفيا ويفر

5ـالبلجيكية تيني جليس

6ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

7ـ البلجيكية نيلي جليس

8ـ روان العربي

9- أمينة عرفي

10ـ الماليزية سيفا سينجاري



تصنيف السيدات

تصنيف الرجال

1ـ علي فرج

2ـ مصطفى عسل

3ـ البيروفي دييجو إلياس

4ـ النيوزيلندي بول كول

5ـ مازن هشام

6ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

7ـ كريم عبد الجواد

8ـ طارق مؤمن

9ـ الويلزي جويل مكين

10- الإنجليزي مروان الشوربجي