أسباب وأعراض جفاف الحوامل وطرق مجربة للوقاية من الإصابة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 08:53 صباحاً - تُعد إحدى طرق الحفاظ على صحة الجسم أثناء الحمل هي الحفاظ على رطوبة الجسم أو تناول السوائل، حتى لا تصاب الحامل بأعراض الجفاف أثناء الحمل والذي يصعب اكتشافه خلال فترة الحمل.

لذا يجب على الحامل توخي الحذر لأن الإصابة بالجفاف قد يتسبب في إصابتها بالعديد من المشاكل والمضاعفات الصحية. على الجانب الآخر قد تُصاب الحامل بالجفاف أكثر خلال فصل الشتاء ويميل فصل الشتاء وذلك لأن النساء الحوامل ينسين تناول الماء دون وعي منهن، إلا أنه في المقابل قد يحتاج الجسم إلى المزيد من الماء خلال فصل الشتاء لأن الجفاف الشديد قد يضر بصحتك وصحة جنينك. فيما يلي وفقاً لموقع "هيلث لاين" أهم أعراض الجفاف وكيفية علاجه لدى النساء الحوامل.

أسباب الجفاف عند النساء الحوامل

غثيان الصباح يمكن أن يؤدي إلى الجفاف - الصورة من موقع AdobeStock

عدم الحفاظ على تناول كمية السوائل اليومية يتسبب في إصابة الحامل بالجفاف، فقد يزداد احتياج المرأة الحامل والجنين إلى السوائل لأنها تلعب دوراً مهماً في النمو الصحي للجنين.

اليومية يتسبب في إصابة الحامل بالجفاف، فقد يزداد احتياج المرأة الحامل والجنين إلى السوائل لأنها تلعب دوراً مهماً في النمو الصحي للجنين. غثيان الصباح الذي يحدث عادةً في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل يمكن أن يؤدي إلى الجفاف لأن الحامل قد تعاني من القيء والتبول المفرط والتعرق.

الذي يحدث عادةً في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل يمكن أن يؤدي إلى الجفاف لأن الحامل قد تعاني من القيء والتبول المفرط والتعرق. الإسهال الشديد المصحوب بالقيء قد يتسبب في إصابة الحامل بالجفاف مما يجعل الحامل بحاجة إلى تناول المزيد من السوائل.

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أعراض وعلامات الجفاف عند النساء الحوامل

الشعور بالعطش المفرط بسبب إخلال توازن الكهارل في الجسم والتمثيل الغذائي ونتيجة لذلك، تشعر الحامل بالعطش المفرط.

بسبب إخلال توازن الكهارل في الجسم والتمثيل الغذائي ونتيجة لذلك، تشعر الحامل بالعطش المفرط. ارتفاع درجة الحرارة الجسم من العلامات الشائعة لإصابة الحامل بالجفاف وقد تُصاب به الحامل عندما لا يحصل الجسم على كمية كافية من السوائل، التي تساعده على تنظيم درجة حرارته بشكل جيد.

من العلامات الشائعة لإصابة الحامل بالجفاف وقد تُصاب به الحامل عندما لا يحصل الجسم على كمية كافية من السوائل، التي تساعده على تنظيم درجة حرارته بشكل جيد. الدوخة أو الصداع كلاهما يعد علامةً على أن جسم الحامل يعاني من الجفاف لأن حجم الدم لدى النساء الحوامل عادة ما يزيد بمقدار ضعفي الكمية الطبيعية لذلك، بدون تناول كمية كافية من السوائل، ستنخفض أيضاً الدورة الدموية في الجسم التي تحمل الأكسجين. لذلك، تشعر الحامل بالدوار أو الصداع بسهولة.

كلاهما يعد علامةً على أن جسم الحامل يعاني من الجفاف لأن حجم الدم لدى النساء الحوامل عادة ما يزيد بمقدار ضعفي الكمية الطبيعية لذلك، بدون تناول كمية كافية من السوائل، ستنخفض أيضاً الدورة الدموية في الجسم التي تحمل الأكسجين. لذلك، تشعر الحامل بالدوار أو الصداع بسهولة. جفاف الفم أو تشقق الشفاه أو تورم اللسان من علامات الجفاف الأخرى لدى النساء الحوامل يمكن أيضاً أن تحدث هذه الحالة بسبب الطقس أو درجات حرارة الهواء شديدة الحرارة في فصل الشتاء لذلك، يحتاج جسم الحامل إلى تناول كمية أكبر من السوائل.

من علامات الجفاف الأخرى لدى النساء الحوامل يمكن أيضاً أن تحدث هذه الحالة بسبب الطقس أو درجات حرارة الهواء شديدة الحرارة في فصل الشتاء لذلك، يحتاج جسم الحامل إلى تناول كمية أكبر من السوائل. الإمساك أو صعوبة التبرز من أعراض الحمل الشائعة ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا أيضاً علامة على الجفاف لدى النساء الحوامل، فعادة ما تؤدي التغيرات الهرمونية أثناء الحمل إلى تباطؤ أداء الأمعاء وسوف تصبح هذه الحالة أسوأ إذا لم تحصل الأمعاء على كمية كافية من السوائل.

من أعراض الحمل الشائعة ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا أيضاً علامة على الجفاف لدى النساء الحوامل، فعادة ما تؤدي التغيرات الهرمونية أثناء الحمل إلى تباطؤ أداء الأمعاء وسوف تصبح هذه الحالة أسوأ إذا لم تحصل الأمعاء على كمية كافية من السوائل. البول الغائم أو الأصفر الداكن مع رائحة حادة، قد يكون أيضاً علامةً على إصابة الحامل بالجفاف.

أو الأصفر الداكن مع رائحة حادة، قد يكون أيضاً علامةً على إصابة الحامل بالجفاف. تقلصات براكستون هيكس يمكن أن يؤدي الجفاف أثناء الحمل أيضاً إلى تضييق الرحم، وقد تستمر التقلصات عادة من دقيقة إلى دقيقتين.

يمكن أن يؤدي الجفاف أثناء الحمل أيضاً إلى تضييق الرحم، وقد تستمر التقلصات عادة من دقيقة إلى دقيقتين. ضعف الدورة الدموية يجعل خلايا الجسم لا تعمل بشكل أفضل، ويؤدي إلى نقص الأكسجين في الدماغ، وبالتالي الشعور بالنعاس المفرط.

يجعل خلايا الجسم لا تعمل بشكل أفضل، ويؤدي إلى نقص الأكسجين في الدماغ، وبالتالي الشعور بالنعاس المفرط. ارتفاع معدل ضربات القلب من العلامات الخطيرة أيضاً، فقد يجعل الحامل تتنفس بشكل أسرع وتحدث هذه الحالة بسبب خلل في توازن الإلكتروليت عندما لا تتناول الحامل كمية كافية من الماء، مما يجعل القلب يضخ بقوة أكبر لتلبية احتياجات الأكسجين للأم والجنين.

نصائح للوقاية وعلاج الجفاف أثناء الحمل

يجب على الحامل تناول المشروبات التي تحتوي على السكر - الصورة من موقع Freepik

الوقاية من الجفاف أثناء الحمل أمر سهل للغاية، وذلك عن طريق تناول حوالي 3 لترات من الماء يومياً أو ما يعادل 8-12 كوباً.

تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، حيث يحتوي هذا النوع من المشروبات على خصائص مدرة للبول، مما قد يؤدي إلى زيادة التبول عند النساء الحوامل.

صنع ديتوكيس طبيعي وإضافة بعض الفواكه مثل الكيوي والليمون والبرتقال إلى الماء لأنها تخفف من الغثيان الذي قد تشعر به الحامل عند تناول الماء.

تناول المشروبات التي تحتوي على السكر والفيتامينات والكهارل، مثل ماء جوز الهند.

تناول الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل الفراولة، والبطيخ، والليمون، والجوافة، والشمام فهي تساعد في تخفيف أعراض الدوخة أثناء الحمل.

تناول الأطعمة والمشروبات الصحية الغنية بالماء والعناصر الغذائية المفيدة، خاصة إذا كنت تعانين من أعراض غثيان الصباح.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.